Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,11 рубля к предыдущему закрытию и составил 73,7325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36 тыс. сделок на 1,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,6525—74,45 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 79,9925 рубля, уменьшившись на 1,61 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,9 тыс. сделок на 124,5 млн евро по курсам от 79,87 до 81 рубля за евро.