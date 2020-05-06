Две трети работающих россиян оценивают свои навыки управления личными деньгами на «хорошо» и «отлично», 24% граждан поставили себе тройку, пишут «Известия» . Это следует из всероссийского опроса, проведенного Национальным центром финансовой грамотности (НЦФГ) и Аналитическим центром НАФИ. Так, умение распоряжаться своими финансами 65% работающих граждан оценивают как эффективное. Каждый четвертый опрошенный считает, что знает азы управления личным бюджетом на тройку, 5% сказали, что совсем не умеют распоряжаться собственным бюджетом, 3% поставили себе двойку и еще 3% затруднились ответить. В среднем респонденты показали 3,9 балла из пяти возможных, говорится в опросе.

Согласно исследованию, 35% опрошенных отметили, что еще до усугубления экономической ситуации с пандемией вируса часто испытывали трудности с деньгами. Каждый второй респондент рассказал, что наличие проблем с деньгами негативно влияет на их психологическое состояние и трудовую деятельность. Авторы исследования пришли к выводу, что его участники завысили оценки собственных навыков в управлении деньгами. По их мнению, низкий уровень финансовой грамотности граждан как нельзя лучше проявляется в кризис.

По словам директора направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмилы Спиридоновой, учитывая ситуацию в экономике и падение доходов, со стороны граждан наблюдается запрос на повышение уровня финансовой грамотности. Также большинству граждан, особенно тем, кто старше 55 лет, свойственна самоуверенность в своих знаниях основ финансов. Чаще всего те, кто считает, что хорошо умеет управлять личными деньгами, на деле показывают обратное. Уровень финансовой грамотности россиян вырос за последние годы, в том числе благодаря кризисам 2008 и 2014 годов, отметили в пресс-службе Минфина. В ЦБ показатель финансовой грамотности населения оценивают как средний.

Как много людей могут самостоятельно принимать грамотные финансовые решения? Финансовые консультанты и их клиенты по-разному оценивают степень сложности принятия различных финансовых решений.

По словам представителей кредитных организаций, за последние десять лет люди также научились грамотно пользоваться банковскими продуктами. В марте, когда начались первые негативные проявления пандемии, объемы снятия наличных были меньше, чем в другие периоды. На рост числа финансово грамотных граждан влияют два фактора: опыт прохождения предыдущих кризисов и тренд на самообразование в этой области, добавили в банках.