Индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, предлагают в 2020 году освободить от страховых взносов, если их ежемесячный доход не превышал размер МРОТ. Об этом пишут «Известия». Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, сейчас, даже если у ИП нет дохода, они все равно должны выплачивать взносы в социальные фонды. Многие ИП решат закрыть свой бизнес, что негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране, уверен сенатор.
Идею поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП). Сейчас существует серьезный риск, что многие ИП, которые не относятся к категории пострадавших отраслей, могут не получить необходимую адресную помощь от государства, заявил Александр Соколов, председатель комитета ТПП по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Усовершенствование мер поддержки предпринимателей позволит поддержать рынок труда во время пандемии, пояснил он.
В условиях очевидного форс-мажора исполнение обязанностей становится зачастую невозможным, отметил вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. При этом одними отсрочками или отменами выплат решить проблемы не получится. Столичным ИП, которые фактически остались без дохода, должны выплатить средства как безработным в размере 19,5 тыс. рублей, уверен Матюнин.
По мнению экспертов, помощь действительно необходима, но сначала надо просчитать, как она отразится на региональной экономике. Также нельзя допустить, чтобы преференцией воспользовались мошенники.
Минэкономразвития должно проработать, свести все предложения и 30 апреля представить их в правительство.