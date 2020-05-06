Индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, предлагают в 2020 году освободить от страховых взносов, если их ежемесячный доход не превышал размер МРОТ. Об этом пишут «Известия» . Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, сейчас, даже если у ИП нет дохода, они все равно должны выплачивать взносы в социальные фонды. Многие ИП решат закрыть свой бизнес, что негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране, уверен сенатор.

Идею поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП). Сейчас существует серьезный риск, что многие ИП, которые не относятся к категории пострадавших отраслей, могут не получить необходимую адресную помощь от государства, заявил Александр Соколов, председатель комитета ТПП по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Усовершенствование мер поддержки предпринимателей позволит поддержать рынок труда во время пандемии, пояснил он.

В условиях очевидного форс-мажора исполнение обязанностей становится зачастую невозможным, отметил вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. При этом одними отсрочками или отменами выплат решить проблемы не получится. Столичным ИП, которые фактически остались без дохода, должны выплатить средства как безработным в размере 19,5 тыс. рублей, уверен Матюнин.

По мнению экспертов, помощь действительно необходима, но сначала надо просчитать, как она отразится на региональной экономике. Также нельзя допустить, чтобы преференцией воспользовались мошенники.