Дефицит бюджета России в 2020 году может составить около 4% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» . По его словам, существует несколько не очень оптимистичных сценариев. За базовый Минфин взял сценарий сокращения ВВП на 5% в текущем году.

«Доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 триллиона нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых. Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — сообщил Силуанов.

Как он пояснил, для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ — 1,07 трлн рублей в этом году. «И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы составляли 19,7 трлн рублей, с учетом дополнительных доходов в виде прибыли ЦБ они могут быть увеличены до 20,7 трлн рублей. — Прим. ред.). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, — 1,1 триллиона рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов», — отметил Силуанов.