Телеканалы и операторы связи не могут договориться об условиях реализации проекта по бесплатному доступу к сайтам, пишет «Коммерсант» . Так, собеседники на телеканалах ранее неофициально признавались изданию, что для них затраты на текстовые версии бессмысленны. Тем не менее большинство телеканалов сделали сайты без видео.

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский рассказал, что ВГТРК сделала «компромиссные версии» без видео и аудиоконтента, где «при желании и возможности пользователь может перейти к видео». Не стали делать специальные версии сайтов в «Национальной Медиа Группе» (НМГ), в которую входят «РЕН ТВ», «Пятый канал» и «СТС Медиа», сообщили в холдинге, добавив, что считают перечень социально значимых ресурсов слишком широким.

Из интернет-компаний лишь Mail.ru Group заявила о подготовке сайтов «ВКонтакте» и «Одноклассники» без видео, «Яндекс» о таком намерении не сообщал, говорит источник издания. По его словам, участники рынка хотят, чтобы в окончательный перечень вошли только сайты госорганов, а сайты, которые сами не ожидали включения в список и не планируют делать никаких облегченных версий, из него были исключены.

Операторы связи не получили полный список IP-адресов облегченных версий сайтов социальных сетей и телеканалов, которые те должны были предоставить к 6 мая, рассказали сотрудники нескольких операторов. По словам источника, операторы предлагали ввести специальный социальный тариф, который бы давал абонентам доступ к любым ресурсам на ограниченной скорости 1 Мбит/с.

По мнению экспертов, телеканалы и интернет-ресурсы до сих пор не понимают, какие требования должны предъявляться к облегченным версиям сайтов и как технологически предоставлять к ним доступ. Роскомнадзор предлагал создать сеть доставки контента (CDN), где бы располагались облегченные версии сайтов, но для такой инфраструктуры потребуется финансирование. Эксперты считают, что дать бесплатный доступ к CDN для операторов будет «проще и дешевле, чем к сотням серверов на разных хостингах».

Как сообщалось ранее, в Минкомсвязи обнародовали перечень ресурсов для проекта «Доступный Интернет», реализовать который в ходе послания Федеральному собранию в январе предложил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что в случае реализации такого проекта пользователям не придется платить за интернет-трафик.

