Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 656,23 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 134,15 пункта.

Индекс Мосбиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2 600—2 700 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок», — комментирует эксперт.