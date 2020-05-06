Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 30 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 37 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,66 рубля (минус 9 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 22 копейки и составил 79,73 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду утром пара доллар/рубль сохраняет боковое движение между уровней 72,6 рубля и 76 рублей. Чтобы фаза укрепления рубля усилилась, цене на Brent нужно преодолеть отметку 36,5 долларов за баррель.

«Сильной поддержкой по паре доллар/рубль является район чуть ниже 73. Пока не видим поводов для его пробития. Дорогой рубль бюджету невыгоден, особенно в условиях сильнейшего падения нефтегазовых доходов, поэтому ЦБ вряд ли допустит его пробитие. Так что для пары доллар/рубль коридор 72,7—75,5 по-прежнему остается актуальным», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.