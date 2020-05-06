Российская IТ-компания «Крок» начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях коронавируса, пишет РБК. Об этом сообщил ее основатель и гендиректор Борис Бобровников в интервью РБК-ТВ. Из презентаций «Крок» следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы.
Также «Крок» предлагает начать контролировать работу сотрудников на «удаленке», установив программу-агент, которая будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график, автоматически подсчитывать время, потраченное сотрудником на выполнение профильных операций и т. д. Также предлагается внедрить систему аналитики разговоров сотрудников, которая будет оценивать по живым диалогам, как сотрудники общаются с клиентами, соблюдают ли скрипты продаж, выявлять лучшие механики для общения. Предлагается внедрить дополнительное средство контроля сотрудников, имеющих доступ к критичным системам компании, чтобы снизить риски утечки информации.
Работодатель сможет выяснить, приветствует ли сотрудник клиента, не использует ли ненормативную лексику, произносит ли обязательные фразы.
Еще часть предложенных «Кроком» мер направлена на сокращение затрат. Системный интегратор предложил клиентам оценить возможность перехода к модели аутсорсинга IТ-инфраструктуры, к использованию программных продуктов на открытом коде, роботизации части бизнес-процессов.
Для тех, кто намерен поддержать бизнес после кризиса, «Крок» предложил внедрить сервис по оптимизации и ускорению работы интернет-ресурсов, автоматизировать первую линию входящей и исходящей поддержки в кол-центрах с помощью искусственного интеллекта, а также разработку IТ-сервисов и др.