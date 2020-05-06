Российская IТ-компания «Крок» начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях коронавируса, пишет РБК . Об этом сообщил ее основатель и гендиректор Борис Бобровников в интервью РБК-ТВ. Из презентаций «Крок» следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы.

Также «Крок» предлагает начать контролировать работу сотрудников на «удаленке», установив программу-агент, которая будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график, автоматически подсчитывать время, потраченное сотрудником на выполнение профильных операций и т. д. Также предлагается внедрить систему аналитики разговоров сотрудников, которая будет оценивать по живым диалогам, как сотрудники общаются с клиентами, соблюдают ли скрипты продаж, выявлять лучшие механики для общения. Предлагается внедрить дополнительное средство контроля сотрудников, имеющих доступ к критичным системам компании, чтобы снизить риски утечки информации.

Еще часть предложенных «Кроком» мер направлена на сокращение затрат. Системный интегратор предложил клиентам оценить возможность перехода к модели аутсорсинга IТ-инфраструктуры, к использованию программных продуктов на открытом коде, роботизации части бизнес-процессов.

Для тех, кто намерен поддержать бизнес после кризиса, «Крок» предложил внедрить сервис по оптимизации и ускорению работы интернет-ресурсов, автоматизировать первую линию входящей и исходящей поддержки в кол-центрах с помощью искусственного интеллекта, а также разработку IТ-сервисов и др.