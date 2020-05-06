Московский Индустриальный Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Классический» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,4—5% (ранее — 5—5,25%), а «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) — 7,5—7,75% годовых (прежде — 7,75—8%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Финансовая независимость» (от 300 тыс. рублей, от 365 до 730 дней) открывается под 4,25—4,5% годовых (вместо 4,5—4,75%).

«Универсальный кошелек» оформляется под 4,15—4,25% (ранее — под 4,25—4,4%), а «Накопительный» — под 4,35—4,5% годовых (вместо 4,5—4,75%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — от 91 до 730 дней.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. По ним предусмотрены дополнительные взносы.