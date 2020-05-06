Банк «Санкт-Петербург» реализовал первую кредитную сделку с электронной подачей документов на регистрацию ипотеки в Росреестр, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк и ООО «Геолайн» заключили соглашение о кредитовании на пополнение оборотного капитала под залог недвижимости. Кредит на 12 млн рублей предоставлен на 12 месяцев. Пакет документов был заверен электронно-цифровой подписью, которую клиент оформил в удостоверяющем центре банка. Процесс регистрации после подачи полного пакета через онлайн-сервис Росреестра занял три рабочих дня.

«Используя эту технологию, мы существенно оптимизируем затраты как клиента, так и банка. Мы экономим время и деньги, которые обычно уходят на подготовку и заверение документов, а также существенно сокращаем срок регистрации ипотеки. Уверен, что такой сервис останется высоковостребованным и после нормализации эпидемиологической обстановки», — отмечает начальник отдела регистрации сделок с недвижимостью банка «Санкт-Петербург» Александр Докучаев.

