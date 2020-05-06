Ситибанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам.



Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию снижена до 8,5% (ранее — 9,9%) годовых, максимальная осталась без изменения — 18,9% годовых.

Сумма финансирования: от 100 тыс. рублей по потребительскому кредиту (от 200 тыс. рублей по кредиту на рефинансирование) до 600 тыс. при подтверждении дохода свидетельством о регистрации ТС, до 300 тыс. — загранпаспортом; до 2,5 млн — для зарплатных клиентов банка, до 1 млн — для прочих (подтверждение дохода не требуется при наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке). Срок кредитования — от одного года до пяти лет. Обеспечение не требуется.

«Несмотря на снижение минимальной ставки, оценить преимущество программ достаточно непросто, так как диапазон ставок довольно широкий, но большим преимуществом кредитной линейки является возможность получения финансирования как совсем без подтверждения дохода, так и с минимальным набором документов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.