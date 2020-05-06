Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за апрель 2020 года осуществила выплаты 10 тыс. клиентов в 69 регионах России по различным программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 3,2 млрд рублей.

Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) в апреле превысила 150 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата за этот период составила 4,3 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в Москве в связи с его скоропостижным уходом из жизни.

После введения режима самоизоляции в ряде регионов на первой неделе апреля доля клиентов, которые прошли урегулирование по страховым случаям полностью дистанционно, достигла 65%. Посещение сайта kaplife.ru и пользование удаленными сервисами выросло в апреле на треть.

«Благодаря слаженной работе нашей команды по всей стране в этот непростой период мы обеспечиваем бесперебойное урегулирование страховых случаев и оперативные выплаты, выполняя главную функцию страховщика — помогать людям. Доля страховых случаев, урегулированных в компании полностью дистанционно, продолжает расти, и наши системы удаленного урегулирования, которые мы развиваем в последние годы, с честью справились с этой задачей, — отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Также клиенты активно пользуются другими онлайн-сервисами компании, которые позволяют выполнить все операции по страховому полису, не выходя из дома: оплатить взнос, узнать текущий статус по договору, оформить налоговый вычет и обратиться с любым вопросом к консультанту компании. Мы продолжаем делать все для защиты финансового благополучия наших клиентов, используя для этого самые современные технологические и финансовые решения. Также всегда на связи с клиентами более семи тысяч наших агентов — финансовых консультантов по всей стране».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно, не выходя из дома и обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн — в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте . Все онлайн-сервисы «Капитал Life» представлены в специальном разделе «Дистанционные сервисы» на сайте компании kaplife.ru .