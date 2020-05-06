Более 66 тыс. семей в России получили сертификат на материнский капитал без заявления начиная с 15 апреля. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Начиная с 15 апреля мы полностью перешли на автоматизированный беззаявительный принцип предоставления сертификата на материнский капитал. То есть Пенсионный фонд на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГС о рождении детей, в инициативном порядке оформляет сертификат и направляет его с уведомлением родителям. На текущую дату в таком проактивном режиме мы предоставили материнский капитал более 66 тысячам семей», — сказал министр на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента РФ.