Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте — апреле 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 1 миллион 243 тысячи безработных граждан. В том числе за последние два месяца, начиная с марта, мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан», — сказал он.