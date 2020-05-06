Российские банки получили 35 тыс. обращений от предприятий малого и среднего предпринимательства (МСБ) на реструктуризацию кредитов, 60% из этих заявок уже одобрены. Граждане подали 146 тыс. обращений. Общий объем договоров, по которым уже предоставлены кредитные каникулы, составил почти 68 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании с президентом по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Банки предоставляют кредитные каникулы организациям и гражданам, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30%, — то есть отсрочки по кредитам. В настоящий момент число обращений субъектов МСП в банки по реструктуризации или отсрочке по данному федеральному закону составило 35 тысяч обращений, из которых 60% уже одобрено. Количество фактически проведенных реструктуризаций — 14 тысяч на сегодня. По физическим лицам обращений поступило 146 тысяч, 64 тысячи одобрено и 16 тысяч отсрочек и реструктуризаций уже предоставлено», — сказал Решетников.