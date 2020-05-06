Райффайзенбанк снизил ставку в рамках программы рефинансирования потребительских кредитов.

Ставка снижена на 2 процентных пункта и составляет 8,99% годовых. Обеспечения не требуется. Условия действуют при оформлении финансовой защиты, а в случае отказа надбавка составит 3—4 п. п.

Рефинансировать можно до пяти кредитов. Минимальная сумма кредитования — 90 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей, срок — от 13 месяцев до пяти лет. Также есть возможность получить дополнительные денежные средства на любые цели сверх рефинансируемой суммы кредитов. В течение трех месяцев после выдачи кредита необходимо закрыть кредиты в других банках, в противном случае процентная ставка по кредиту вырастет на 8 п. п.

Пакет документов для оформления кредита зависит от желаемой суммы финансирования: если она составляет от 90 тыс. до 1 млн рублей, нужны паспорт РФ и документ, подтверждающий основной доход (справка 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, выписка из Пенсионного фонда России, оформленная на сайте госуслуг), а при сумме кредита свыше 1 млн рублей подтвердить доход можно справкой по форме банка, также потребуется документ, подтверждающий официальную трудовую занятость заемщика.



«С учетом ускорения снижения доходов закредитованного населения программы рефинансирования находятся на втором месте по популярности среди способов облегчения долговой нагрузки для заемщиков, следовательно, снижение ставки — дополнительный способ стимулирования, направленный на привлечение нового клиентопотока», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

