Проблема неплатежей представляет наибольшую угрозу для функционирования производственных цепочек по мере возобновления работы предприятий. Такое мнение высказал на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду исполняющий обязанности премьер-министра — первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Сегодня неплатежи, с моей точки зрения, — это главная угроза функционирования производственных цепочек. И от того, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий», — подчеркнул Белоусов, попросив глав регионов контролировать этот процесс.

По его словам, неплатежи будут сейчас «узким местом», так как «многие предприятия в условиях неопределенности будут стараться держать деньги у себя» — прежде всего для выплаты зарплат.

В связи с этим была инициирована программа льготных кредитов системообразующим компаниям на пополнение оборотных средств, напомнил Белоусов. «Мы еще даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали», — сказал и. о. председателя правительства, добавив, что «первые четыре кредита банки уже выдали физически».

«Пришлось в этот процесс вмешиваться, чтобы несколько ее [льготную программу] перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте. На первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий; прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать», — сказал Белоусов.



По его словам, по мере запуска предприятий после снятия ограничений начнут проявляться «разрывы в цепочках создания добавленной стоимости». Белоусов в связи с этим отметил, что главам регионов были разосланы перечни системообразующих предприятий на их территориях, чтобы два раза в неделю получать информацию о режиме работы этих компаний. «Если такая информация будет поступать, мы просто будем видеть всю картину, потому что мы представляем себе, как устроены эти [производственные] цепочки, но нам нужно видеть, в каком состоянии [предприятия] и где самые узкие места», — сказал чиновник.