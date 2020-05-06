По состоянию на 6 мая 30 кредиторов — 29 банков и одна некредитная организация — направили заявки на доступ в единую информационную систему жилищного строительства (портал «наш.дом.рф») для получения лимита с целью выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке. Об этом сообщает «ДОМ.РФ», выступающий оператором программы ипотеки с господдержкой под 6,5%. Как уточняется, в том числе получены заявки на доступ от Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Росбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Банка ДОМ.РФ и других кредиторов.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 2 мая. С этого дня для участия в программе льготной ипотеки банки должны подключиться к единой системе. Это позволит им подать заявку на установление лимита средств для выдачи ипотечных кредитов с господдержкой. При этом некредитные организации могут обратиться за лимитом до 15 июня, после прохождения аккредитации.

«Согласно постановлению, к участию в программе допускаются банки и аккредитованные «ДОМ.РФ» некредитные организации. Их перечень будет размещен на сайте компании. Для этого необходимо только направить заявление на доступ. Надо сказать, что банки, не дожидаясь этого, уже активно одобряют заявки в рамках новой программы господдержки. Льготная ипотека под 6,5% набирает популярность. Многие кредиторы смогли адаптироваться под нужды людей в условиях пандемии и стали одобрять заявки онлайн», — комментирует управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.



Минстрой: банки выдали ипотечных кредитов под 6,5% на общую сумму 6 млрд рублей По состоянию на 1 мая подано 20 тыс. заявок, уточнил и. о. главы ведомства Никита Стасишин.

Он напоминает, что взять ипотеку по ставке 6,5% может любой гражданин. Получить кредит можно до 1 ноября 2020 года. Низкая ставка действует в течение всего срока кредита. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Московском и Петербургском регионах и 3 млн рублей в других регионах России. Первоначальный взнос — от 20%. Программа распространяется на покупку строящегося жилья или готового у застройщика.

