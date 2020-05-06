Налоговые поступления в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Если говорить об апреле, апрельские показатели по уплате налогов упали на 30%. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. Если обратите внимание на НДФЛ, то он упал на 14%», — сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.



Егоров добавил, что на розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работает более 36% компаний, их выручка просела на 25%.