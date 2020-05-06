Количество фишинговых атак на кредитные организации в мире возросло на треть в I квартале 2020 года, так как хакеры стремятся воспользоваться издержками пандемии. Об этом сообщил в среду в интервью Bloomberg руководитель Центра обмена и анализа информации о финансовых услугах Стив Силберстайн, передает ТАСС.

Этот консорциум объединяет около 7 тыс. компаний более чем в 70 странах мира. Эксперты объединения выявили по состоянию на апрель порядка 1,5 тыс. сайтов, администраторы которых пытались с помощью рассылки фишинговых писем выведать у людей персональную информацию под предлогом предоставления льготных ссуд в период пандемии. Компетентные органы достаточно оперативно блокируют подобные сайты, однако на их месте появляются новые мошеннические ресурсы.



«Перевод сотрудников на удаленный режим работы определенно усложнил задачу защиты фирм. В настоящий момент большая часть деятельности компаний осуществляется за пределами средств их сетевой защиты», — отметил Силберстайн.