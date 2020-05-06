Прокурорам ряда российских регионов поручено проверить информацию о неоказании местными органами власти помощи предпринимателям. Об этом сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено провести проверки по информации о ненадлежащей работе органов власти ряда субъектов Российской Федерации по предоставлению бизнесу мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в релизе. — В частности, прокурорам Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Ярославской областей поручено провести тщательный анализ ситуаций, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение прав хозяйствующих субъектов».



«Ход и результаты прокурорских проверок в Генеральной прокуратуре Российской Федерации поставлены на контроль», — подчеркивается в сообщении.