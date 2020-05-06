Застройщикам будет субсидироваться ставка по кредитам на цели жилищного строительства, она составит 5,5%. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, рассказал на совещании в среду под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Отчитываясь о принятых правительством мерах по поддержке строительной отрасли, чиновник, в частности, напомнил о заработавшей программе льготной ипотеки, в рамках которой каждая семья может взять кредит на новостройку по ставке 6,5%. «За первые две недели работы программы уже подано более 20 тысяч заявок. Более 14 тысяч заявок рассмотрены, 11 тысяч заявок одобрены, и уже выдано порядка 2 тысяч кредитов на 6 миллиардов рублей. Оператором программы является институт развития «ДОМ.РФ». За весь срок реализации программы мы планируем, что будет выдано более 230 тысяч ипотечных кредитов, это поддержит порядка 13,3 миллиона квадратных метров жилья, которые сейчас находятся в стройке», — рассказал он.

Минстрой: банки выдали ипотечных кредитов под 6,5% на общую сумму 6 млрд рублей По состоянию на 1 мая подано 20 тыс. заявок, уточнил и. о. главы ведомства Никита Стасишин.

«Вторая мера поддержки, которую приняло правительство по итогам совещания под вашим председательством, — это программа по субсидированию процентных ставок для застройщиков, которые были взяты до 1 мая 2020 года. Им будет субсидироваться ставка по кредитам на цели жилищного строительства, и ставка составит 5,5%. Сейчас идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать. Оператором такой программы также является наш институт развития «ДОМ.РФ», — сообщил Стасишин президенту.

Он уточнил, что в рамках этой программы у застройщика есть две обязанности: первая — сохранить штатную численность своих сотрудников и подрядных организаций, вторая — осуществить плановый ввод жилья в 2020—2021 годах, чтобы не появилось новых обманутых дольщиков.

Третья мера касается как раз обманутых дольщиков и предполагает докапитализацию соответствующего фонда, напомнил и. о. главы Минстроя. Докапитализация Фонда защиты дольщиков произошла 30 апреля, в его уставный капитал было внесено 30 млрд рублей. Как следует из слов Стасишина, в ближайшее время в 24 регионах будет достроено порядка 115 проблемных домов и, соответственно, более 10 тыс. граждан получат помощь в восстановлении их прав.



«И еще одна мера, которая сегодня прорабатывается и в ближайшее время будет принята, — это государственные гарантии на 50 миллиардов рублей по выкупу строящегося жилья в целях поддержки отрасли», — указал чиновник.

