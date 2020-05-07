Новый механизм страхования ипотеки, предложенный ЦБ, будет распространяться только на новые ссуды и включать в себя лишь страхование жизни и недвижимости на остаточную стоимость кредита, пишут «Известия». Об этом рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, ссылаясь на представителя регулятора. В ЦБ понимают, что при реализации механизма страховка войдет в стоимость тарифов по ипотеке, рассказал Войлуков. По его словам, в ЦБ ожидают, что конечная стоимость затрат заемщика останется на прежнем уровне или снизится по сравнению с тем, что приходится платить сейчас. Также за счет массовости заявок банки смогут оформлять договоры со страховыми компаниями по выгодным тарифам и транслировать эту скидку клиентам.

В продукт, который будет оформлять банк, войдут две опции — страхование жизни и недвижимости на остаточную стоимость кредита, если произойдет несчастный случай, пояснил Войлуков. Если клиенту захочется дополнительно застраховать свою гражданскую ответственность, то эту опцию ему сможет предложить банк-кредитор, если он выступает и как агент страховой компании. При наступлении страхового случая банк может получить меньшую сумму от той страховой компании, с которой он непосредственно заключал договор, поскольку часть стоимости будет выплачена по прямому соглашению физлица с другой организацией, рассказал Алексей Войлуков. По его словам, если диалог с банками покажет, что концепция несет больше проблем, чем положительных моментов, то ее реализация может быть отложена или вовсе отменена.

В ЦБ подтвердили, что регулятор начал обсуждение концепции с банковским и страховым сообществами. Новый механизм касается лишь страхования жизни заемщика и залогового имущества, пока возможность его применения рассматривается только по отношению к новым договорам, заявили в Банке России. Полная стоимость кредита в результате предложенных мер не вырастет, при этом гражданину станет проще оценить общую стоимость ипотеки, отметили в ЦБ.

Предложенная концепция требует детального изучения ее потенциального влияния на рынок ипотечного кредитования и страхования, сообщили представители банков.

По мнению экспертов, концепция ЦБ способна ограничить возможности для выбора страховой компании. В связи с новыми правилами тарифы по ипотеке могут увеличиться от 0,6 до 1 процентного пункта, также механизм ЦБ облегчает процедуру документооборота в случае наступления страхового случая. С другой стороны, сейчас клиент может оформить страховку на ограниченный срок, например на год, зная, что досрочно погасит ипотеку, тогда как по новой концепции в стоимость кредита будет заложена страховка на весь период, отметили эксперты.

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