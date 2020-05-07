Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 7 апреля этого года.

Ослабление юаня длится второй рабочий день подряд. Как передает в четверг финансовое издание «Сина цайцзин» , нынешняя волатильность китайской валюты объясняется «преимущественно распространением коронавируса за рубежом, последствиями эпидемии внутри Китая, а также снижением ключевых макроэкономических показателей». Издание подчеркивает, что «несмотря на улучшение экономической ситуации внутри КНР, обстановка за рубежом по-прежнему нестабильна, что оказывает негативное влияние на внешнюю торговлю Китая».

В материале также отмечается, что «в мае колебания курса вряд ли выйдут за пределы 7,05—7,2 юаня за доллар». «Возобновление работы экономики КНР и постепенное улучшение макроэкономических показателей будут поддерживать курс китайской валюты на разумном и сбалансированном уровне», — передает «Сина цайцзин».