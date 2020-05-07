Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,06% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 633,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 1 112,57 пункта.

Динамику мировых рынков продолжают определять ситуация с распространением коронавируса и ее последствия, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Последствия пандемии, хоть и ожидаемые, сказываются на настроениях игроков, говорит он.

«Сложившаяся ситуация не позволяет широкому спектру активов продолжить восстановление, в результате чего рынки «зависли» в непонимании и на опасениях ухудшения ситуации», — комментирует эксперт. В сложившихся обстоятельствах Зварич ожидает консолидации российского рынка на открытии торгов.

«На противоречивом внешнем фоне индекс Мосбиржи удержит позиции в середине диапазона 2 600—2 650 пунктов. При этом в ходе торгов давление на российские акции может возобновиться, что приведет к попыткам отката под нижнюю границу данного коридора», — прогнозирует аналитик.

В частности, этому может поспособствовать как дальнейшее отступление на рынке энергоносителей, так и ухудшение настроений на мировых рынках, заключает эксперт.

