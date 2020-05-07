Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,24 рубля (минус 35 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 80,16 рубля (минус 32 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг утром ожидается открытие валютных торгов в районе вчерашнего закрытия. По его словам, в довольно широком коридоре 72,7—75,5 остается пара доллар/рубль. В среду, несмотря на высокие для последних недель цены на нефть, рубль сдал позиции, завершив день в районе отметки 74,6 рубля за доллар. Это произошло во многом потому, что ЦБ в рамках своих правил сократил объем валютных интервенций из-за подорожавшей нефти, пояснял Антонов.

«Считаю, что пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 72,6—76,5 до конца недели», — прогнозировал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.