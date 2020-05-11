«АльфаСтрахование» внедрила собственную инновационную систему сканирования для высокоскоростного перевода бумажных документов в электронный вид. Решение было разработано специалистами Smart Engines, сообщает пресс-служба страховщика.



Ежедневно в «АльфаСтрахование» поступает более 20 тыс. договоров страхования, финансовых документов и входящей корреспонденции. В процессе обработки для бумажных документов создаются скан-образы заданного качества, выполняется проверка данных и их передача в систему электронного документооборота компании (СЭД).

Система сканирования умеет распознавать штрихкоды, фиксирует время сканирования и сотрудника, выполнившего сканирование, место хранения оригинала документа и другие целевые атрибуты процесса. Помимо бумажных документов, в системе для последующего хранения в СЭД был реализован импорт электронных документов в форматах PDF, XLSX, DOC.



«Новая система работает быстро и безошибочно. А использование своего софта позволит компании экономить более 10 миллионов рублей в год», — говорит руководитель управления информационных систем операционного блока АО «АльфаСтрахование» Елена Еремина.