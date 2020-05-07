Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным и исполняющим его обязанности на время болезни первым вице-премьером Андреем Белоусовым вопросы развития экономики страны. Об этом он сообщил на совещании по развитию транспорта.

«Сегодня с утра мы с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов [Антоном Силуановым], обсуждая ближайшие шаги по развитию экономики, так или иначе затронули транспортную отрасль, безусловно, важнейшую для экономики в целом», — сказал российский лидер.

Путин пообещал озвучить свои предложения при подведении итогов совещания по развитию транспорта. «Я в завершающем слове еще об этом скажу», — добавил он.