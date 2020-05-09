МФК «МигКредит» запустила новый продукт: «Удобный Cash» с погашением четырьмя платежами предоставляется на сумму до 15 тыс. рублей сроком на два месяца, следует из релиза компании.

Онлайн-оформление займа занимает не более десяти минут и возможно в любое время — 24/7. Для получения денег клиент заполняет анкету, проходит дистанционно упрощенную идентификацию по СНИЛС.

По словам директора по маркетингу «МигКредита» Надежды Денисовой, продукт будет интересен клиентам, которые ценят скорость получения денег, привыкли минимизировать суммы погашений за один платеж, хотят получить деньги здесь и сейчас.