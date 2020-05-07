Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,07% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 634 пункта. Индекс РТС повысился более заметно — на 1,35% до уровня 1 126,48.

Бумаги «Тинькофф» прибавили в цене 2,15%, Московской биржи — 1,66%, «Яндекса» — 1,61%, «Норильского никеля» — 1,42%, «АЛРОСы» — 1,26%, МТС — 0,72%, ВТБ — 0,62%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Сбербанка — на 0,1%.



«В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост на позитивном внешнем фоне. Так, поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 30 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 1,3% и 1,4% соответственно», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, пока российские игроки не видят сигналов извне, дающих повод предположить дальнейшее восстановление мировых рынков, что придало бы «быкам» сил и позволило вывести индекс Мосбиржи выше сопротивления, расположенного на уровне 2 700 пунктов. Текущих уровней внешних индикаторов недостаточно для активизации покупок, однако и поводов для продаж тоже нет, в результате чего на рынке наметилась краткосрочная консолидация, заключает эксперт.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова обращает внимание на то, что «сегодняшний положительный драйвер, который толкнул цены на нефть вверх, на самом деле особенно благоприятным и не выглядит. Тот факт, что саудиты поднимают отпускные цены с июня для азиатских покупателей, может говорить только о желании заработать, но вряд ли о том, что Saudi Aramco видит потенциал для развития спроса и поэтому заранее наращивает цены».



«Настроения на мировых биржах в четверг, с одной стороны, были оптимистичными. С другой, однако, по основным индикаторам (индекс S&P 500, цены на нефть) по-прежнему не поступает сигналов, подтверждающих их намерение продолжить восходящее движение. Последнее предупреждает о рисках разворота вниз в конце недели. Многое будет зависеть от того, как рынок воспримет статистику по рынку труда США за апрель. Данные существенно слабее ожиданий могут вызвать продажи, от которых рынок уже сейчас пытаются уберечь представители ФРС в своих «мягких» комментариях», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В числе прочего она отмечает, что российские фондовые индикаторы «по-прежнему не подают четких сигналов относительно дальнейшего направления движения».

