Рубль продемонстрировал заметное укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 73,61 рубля, что на 97 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанный момент времени стоил 79,61 рубля (минус 87 копеек).

С начала торговой сессии было заключено порядка 46,7 тыс. сделок по доллару на общую сумму 2,5 млрд долларов и 8,2 тыс. сделок по европейской валюте на сумму 401 млн евро. Курсовые диапазоны — от 73,58 до 74,49 рубля за доллар и от 79,34 до 80,43 рубля за евро.



Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, поддержку рублю в ходе сегодняшней сессии оказывали как ситуация на рынке энергоносителей, так и динамика валют развивающихся стран, большинство из которых также продемонстрировали уверенное укрепление. «Пара доллар/рубль отыграла потери среды и продолжает движение в рамках диапазона 73—75 рублей, в котором завершала торги последние девять сессий. Отметим, что пробой одной из границ данного коридора может указать направление дальнейшего среднесрочного движения американской валюты», — комментирует эксперт.