Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Русский Стандарт» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBВ-», по рейтингу установлен «негативный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства , рейтинг банка обусловлен его приемлемыми рыночными позициями и ликвидностью, удовлетворительной позицией по капиталу, умеренно высокой рентабельностью бизнеса при консервативных оценках качества активов и корпоративного управления. В рейтинге банка учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и значимыми позициями банка в социально чувствительных сегментах.

«Негативный» прогноз связан с появлением значительных рисков на фоне пандемии COVID-19, которые, по ожиданиям агентства, могут оказать отрицательное влияние на качество кредитного портфеля банка и, как следствие, на его буфер капитала, рентабельность. Реализация «негативного» прогноза во многом будет зависеть от длительности периода низкой экономической активности.

Приемлемая оценка рыночных позиций обусловлена умеренно высокими конкурентными позициями банка в розничном кредитовании и сильными позициями на рынке эквайринга в РФ (преимущественно в сегменте HoReCa). Доля кредитных рисков, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается как существенная. Отмечается увеличение розничного ссудного портфеля банка примерно на 20% за прошедшие два года вследствие изменения кредитной политики после длительного периода спада кредитной активности в 2015—2017 годах. Сдерживающее влияние на оценку блока факторов оказывает негативный информационный фон, связанный с реструктуризацией двух выпусков субординированных еврооблигаций банка в 2015 году и наличием не урегулированных на текущий момент судебных исков к бизнес-структурам конечного бенефициара и членам совета директоров банка.

В течение последних 24 месяцев значение норматива достаточности капитала банка (Н1.0) находилось в диапазоне 10,5—11,8%, а на 1 апреля 2020 года составило 10,6%, что оценивается как удовлетворительный уровень с учетом высокой диверсификации кредитных рисков. Рентабельность бизнеса оценивается как умеренно высокая. Также агентством отмечаются повышенные расходы банка на создание резервов за год с 1 апреля 2019-го. Наблюдается положительная динамика показателя чистой процентной маржи за указанный годовой период, что отражает повышение эффективности активных операций банка на фоне снижения стоимости фондирования. «По нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла в условиях специализации банка на необеспеченном розничном кредитовании может оказать негативное влияние на рентабельность и позицию по капиталу на фоне ожидаемого роста стоимости риска», — пишут аналитики.

Качество активов банка оценивается как низкое, следует из релиза. Основу активов банка формирует кредитный портфель, преимущественно состоящий из необеспеченных потребительских ссуд, и портфель ценных бумаг. «В продуктовом разрезе розничного кредитного портфеля банка доминируют кредитные карты и кредиты наличными, дефолтность которых по когортам выдач 2017—2018 годов оценивается как приемлемая. С 2017 года банк совершенствовал службу собственного коллекшена, что отразилось на снижении объемов цессий проблемной задолженности и привело к накоплению проблемной задолженности на собственном балансе», — отмечают аналитики, указывая при этом, что просроченная задолженность покрывается резервами. Также отмечается наличие на балансе кредитов примерно на 14,6 млрд рублей, выданных связанным с банком сторонам, с умеренно низким кредитным качеством. При этом агентством позитивно оценивается тенденция к сокращению объема кредитов данного типа, наблюдавшаяся в течение 2019 года.

В числе прочего «Эксперт РА» указывает на повышение стратегических рисков бизнес-модели банка в 2020 году с учетом его специализации на необеспеченном потребительском кредитовании и с учетом того, что обновленная риск-модель банка не проходила все этапы кредитного цикла в экономике.

