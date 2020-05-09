Банк «Восточный» запустил вклад «Весенний +» со ставкой до 6,75% годовых и ежемесячной выплатой процентов, следует из релиза финучреждения.

Депозит открывается в рублях на сумму от 30 тыс. на срок 91, 181 или 367 дней. Размер ставки по вкладу составляет от 6,1% до 6,75% годовых и зависит от срока размещения денежных средств и их суммы.

Открыть вклад можно в любом отделении банка «Восточный» или дистанционно — в мобильном или интернет-банке.

«Для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены дополнительные бонусы. По условиям программы ставка может быть повышена на 0,3 процентного пункта при перечислении в «Восточный» зарплаты или пенсии. Также при оформлении продуктов инвестиционного страхования жизни или приобретении пакета дополнительных банковских услуг бонус может составить до плюс 2,1 п. п. к основной ставке», — отмечается в сообщении.