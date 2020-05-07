Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, адекватной оценкой качества активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Как уточняется, удовлетворительные рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса банка на российском рынке при сильных позициях в домашнем регионе (это крупнейший из зарегистрированных в Приморском крае банков). Диверсификация бизнеса по сегментам оценивается как высокая. Доля активов, приходящаяся на связанные с банком стороны, является невысокой.

Для банка характерны приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств и невысокая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 апреля 2020 года буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял выдержать полное обесценение до 7% активов и внебалансовых обязательств под риском). При этом адекватные показатели эффективности деятельности позволяют банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Агентство также обращает внимание на то, что банк обеспечивает высокую дивидендную доходность для акционеров (ежегодно на выплату дивидендов направляется около 20% чистой прибыли). Вместе с тем в среднесрочной перспективе агентство ожидает некоторого снижения показателей рентабельности банка и усиления давления на капитал, что связано с возможным ухудшением качества розничного портфеля и портфеля МСБ на фоне смены фазы экономического цикла.



Основу активов банка формирует ссудная задолженность. Качество ссудной задолженности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц оценивается как адекватное, вместе с тем агентство отмечает, что в силу специализации на кредитовании субъектов МСБ, а также физических лиц банк в текущей неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре и в условиях действия ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, подвержен риску ухудшения качества ссуд.

В числе прочего в релизе «Эксперт РА» отмечается, что по итогам 2019 года некоторые стратегические цели деятельности банка не были достигнуты. Текущая стратегия развития предполагает умеренный рост объемов бизнеса банка при сохранении универсальной специализации деятельности. По мнению агентства, в связи с происходящими изменениями в операционной среде банковского сектора на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране в целом по итогам 2020 года ряд стратегических параметров также могут быть не достигнуты.