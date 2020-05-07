Мошенники похитили свыше 100 млн рублей, пообещав гражданам заработок на рынке ценных бумаг и валютных биржах. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Вовлечение граждан осуществлялось через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также кол-центр, в котором работало около 40 менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.

Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее 100 млн рублей.

Следственным управлением Управления МВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе обыска в офисе компании изъято 40 компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о 10,5 тыс. граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.



В результате оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий в Интернете, полицейскими задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

