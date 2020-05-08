Введение новых законодательных норм регулирования труда на удаленной работе требует обсуждения и проработки с профсоюзами и работодателями. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«По мере распространения такой формы занятости, как удаленная работа, требуется и более четкое законодательное регулирование вопросов организации труда. При этом введение новых законодательных норм требует тщательного обсуждения и проработки с профсоюзами и работодателями. И этот вопрос уже поднимался Минтрудом, в том числе на трехсторонних встречах с социальными партнерами — профсоюзами и работодателями», — рассказали в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня организация рабочего дня, обеспечение необходимыми для осуществления трудовой деятельности техническими средствами и другие вопросы, связанные с удаленными режимом работы, решаются на уровне работника и работодателя.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что права тех, кто работает в удаленном режиме, защищены государством. Он отметил, что заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились.

По его словам, порядка 10% россиян уже работают в дистанционном формате, и в этой связи важно подготовить правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника в условиях дистанционной работы.