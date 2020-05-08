Экономисты Deutsche Bank понизили прогноз по динамике ВВП России на 2020 год на фоне последствий распространения коронавируса: ожидается снижение экономики в 2020 году на 6,4% против 4,2% ранее, говорится в обзоре банка.

«Среди развивающихся экономик Россия была застигнута COVID-19 наиболее подготовленной. Темпы роста реального ВВП в преддверии пандемии оказались несколько выше потенциала. Динамика внешнего баланса, бюджетных показателей и прагматичная монетарная политика ЦБ вместе обеспечили наибольшее пространство для маневра среди развивающихся рынков», — считают в банке.

По новому прогнозу, в базовом сценарии экономика России замедлится на 6,4% в этом году, а в 2021-м перейдет к росту на 3,4%. Наибольший спад ожидается во II квартале, он составит 13%, в III квартале экономику ждет рост на 5,5%, а в IV — на 1,3%. В предыдущем прогнозе, 30 марта, экономисты ожидали снижения ВВП на 4,2% в 2020 году и роста на 4,1% в следующем.

«В новом базовом сценарии мы прогнозируем снижение ВВП на 6—7% в 2020 году. Несмотря на это, экономическая активность в условиях изоляции замедлилась меньше, чем ожидалось, выход из этого режима, вероятно, будет постепенным. В сценарии продолжительного периода изоляции мы ожидаем снижения ВВП на 8,1% в 2020 году, чуть хуже, чем в 2009 году», — говорится в прогнозе.

Экономисты указывают, что Россия пока не прошла пик пандемии, однако устойчивая структура здравоохранения уже позволила сдержать уровень смертности на относительно низком уровне. «Россия приняла на себя удар, соизмеримый США, но восстановится к довирусным уровням к концу 2021 года», — считают в Deutsche Bank.

Международный валютный фонд в апреле прогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5,5% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть. В 2021 году фонд ожидал, что ВВП РФ вырастет на 3,5%.