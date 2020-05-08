Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже прожиточного минимума, многодетным семьям в трудных ситуациях, а также семьям с детьми с инвалидностью.

«Минтруду России совместно с Минфином России... представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае, если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума», — говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Также возможность предоставления дополнительных мер поддержки должна быть рассмотрена в отношении семей с детьми с инвалидностью и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Речь идет об обеспечении средствами индивидуальной защиты, продуктами, электронными устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме.

Срок выполнения поручений — 15 мая.