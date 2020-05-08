Чистая прибыль группы ВТБ за первые три месяца 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4% и составила 39,8 млрд рублей. Такие данные (неаудированные консолидированные финансовые результаты) отчетности по МСФО приводятся в релизе ВТБ, головной компании группы.

«В первом квартале группа ВТБ показала хорошую динамику основных банковских доходов. Однако пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов. В настоящий момент сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис, но мы, безусловно, будем стремиться своевременно и адекватно реагировать на возникающие вызовы», — говорится в комментарии президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.



Чистые процентные доходы за I квартал 2020 года составили 119,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. Чистая процентная маржа составила 3,6% по сравнению с 3,5% в IV квартале 2019 года и 3,4% за прошедший год.

Чистые комиссионные доходы составили 28 млрд рублей (рост на 48,1% год к году). Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали в том числе активный рост комиссий по расчетным операциям и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и от продаж инвестиционных продуктов.

Расходы на создание резервов составили 45,1 млрд рублей, увеличившись на 196,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на качество кредитного портфеля.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 4,9% по состоянию на 31 марта 2020 года (на 31 декабря 2019-го — 4,7%). По состоянию на 31 марта 2020 года группа нарастила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 6,4% по сравнению с 6% на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 128,6% (128,7% — на 31 декабря 2019 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 64,1 млрд рублей, увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Совокупный кредитный портфель группы за I квартал 2020 года вырос на 5,2% до 12,06 трлн рублей.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2020 года на 3,8% и составили 3,5 трлн рублей. Основную поддержку этому росту обеспечила ипотека (плюс 5,2% с начала года), а также потребительское кредитование и портфель кредитных карт на 3% и 3,6% соответственно.

Совокупный объем кредитов юридическим лицам по итогам трех месяцев 2020 года вырос на 5,8% до 8,6 трлн рублей, без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,3%. Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 17,4% и 17,5% (минус 80 базисных пунктов и плюс 10 б. п. за квартал соответственно).

Средства клиентов в I квартале 2020 года увеличились на 7,7% до 11,8 трлн рублей. В отчетном периоде наблюдался рост как средств юридических лиц, так и физлиц (на 8% и 7,3% соответственно).

«Обстоятельства, с которыми мы столкнулись, подтвердили правильность нашей стратегии на дальнейшую цифровизацию и трансформацию продуктов и процессов. В текущих условияx мы продолжаем обновлять и совершенствовать наши сервисы и приложения. Я уверен, что мы будем еще больше усиливать свои позиции на рынке и укреплять отношения с клиентами в качестве банка первого выбора», — отметил Костин.