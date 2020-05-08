Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Льгота распространяется только на заемщиков — физических лиц в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой. Госдума в апреле 2020 года приняла закон, которым предусматривается в том числе предоставление аналогичного льготного периода заемщикам — физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры, как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, указывают авторы законопроекта. Они предлагают «распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой».

«Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями», — отмечается в пояснительной записке.