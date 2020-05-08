Банк «Зенит» присоединился к государственной программе поддержки ипотечного кредитования. Заявки на оформление военной ипотеки по льготной ставке 6% годовых принимаются до 1 ноября 2020 года. Разницу между рыночной и льготной ставкой субсидирует государство.



Ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке можно получить на срок от одного года и до достижения заемщиком предельного возраста пребывания на военной службе. Программа распространяется на приобретение жилья стоимостью до 3,97 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а для супругов военнослужащих — до 7,93 млн рублей. Для других регионов — до 3 млн рублей.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала. Пониженная ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.

Получить кредит по льготной ставке могут военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы не менее трех лет. Срок рассмотрения заявки — не более трех рабочих дней, не считая дня подачи кредитной заявки и требуемых банком документов.

