Объем реструктурированных кредитов граждан и субъектов МСП растет. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, уточнив, что банки получили уже около 1,4 млн заявок на реструктуризацию от граждан и 94 тыс. — от малых и средних предприятий.

Прирост числа заявок от граждан с 22 апреля составил примерно 400 тыс. «Самый высокий уровень одобрения заявок по закону — по ипотеке. Он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%», — сообщила Набиуллина.

Из почти 94 тыс. заявок от субъектов МСП 20 тыс. поданы после 22 апреля. «Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75—77%. При этом мы видим, что банки отладили процедуры, стали быстрее рассматривать поступающие заявления», — рассказала глава ЦБ. Всего реструктурировано кредитов МСП на 343 млрд рублей.

«Объем реструктуризации растет. Отношение рассмотренных и одобренных заявок также показывает положительную динамику», — отметила Эльвира Набиуллина.



Напомним, 3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах для граждан и МСП. Согласно ему, физлица, которые столкнулись с падением доходов на 30% и более, могут попросить банк об отсрочке платежей на срок до полугода. Правительство установило лимиты по сумме кредитов, по которым можно получить каникулы: 100 тыс. рублей для кредитных карт, 250 тыс. рублей для потребкредитов, 600 тыс. для автокредитов и 2 млн рублей для ипотеки (4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и Дальнего Востока). МСП могут получить отсрочку в рамках закона, если они входят в перечень пострадавших отраслей.

