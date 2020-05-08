Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала в пятницу в ходе видеоконференции финансирование программы экстренной кредитной помощи странам ЕС для борьбы с пандемией коронавируса суммарным объемом до 240 млрд евро. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении, передает ТАСС.

«Мы согласовали параметры и нормы программы кризисной поддержки в условиях пандемии, доступной всем странам ЕС, — говорится в документе. — Эти средства могут быть использованы для прямого и непрямого финансирования систем здравоохранения». Деньги будут предоставляться через Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ).

Как заявил по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену, «это позволит запустить данную программу до 1 июня текущего года». В оставшиеся дни «все положения программы должен утвердить совет управляющих ЕСМ и страны-члены». Средства в рамках этой программы будут доступны странам ЕС в течение 12 месяцев, этот срок может быть продлен дважды в случае необходимости. Деньги будут привлекаться в виде кредитов со сроками погашения до десяти лет.

По словам Сентену, предельный объем помощи, который каждая из стран ЕС может получить, не должен превышать 2% ее ВВП 2019 года.

Пакет ЕСМ в 240 млрд евро является ключевым из трех элементов большой программы ЕС по борьбе с кризисом (утверждена на саммите сообщества 23 апреля) объемом 540 млрд евро. Вторым элементом является программа Еврокомиссии SURE объемом 100 млрд евро для выплаты целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Третий элемент — программа льготного кредитования на 200 млрд евро для поддержки малых и средних предприятий со стороны Европейского инвестиционного банка.



По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Европе коронавирусом заразились 1,66 млн человек, 152,2 тыс. умерли. Согласно опубликованному 6 мая прогнозу Еврокомиссии, экономический спад в странах ЕС в 2020 году составит 7,7%, в мире — 3,5%.