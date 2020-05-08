Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов провел в пятницу совещание правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам совещания.

По словам одного из них, во встрече принимали участие в том числе президент РСПП Андрей Шохин, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, владелец AEON Роман Троценко и совладелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. РСПП принимает участие в этой работе, сказал один из собеседников РБК. По его словам, на встрече в пятницу обсуждались инициативы в этом направлении, в том числе меры поддержки внутреннего спроса, российского экспорта, обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению эпидемии. «На совещании обсуждались предложения по национальному плану по выходу из кризиса из-за эпидемии коронавируса», — добавил другой собеседник.

Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников. От Минфина в нее войдет замминистра Андрей Иванов.

Отдельное внимание уделялось мониторингу эффективности уже принятых мер поддержки экономики, сказал один из собеседников РБК.

Глава МЭР: объем российской антикризисной программы превысил 2 трлн рублей Максим Решетников отметил, что ключевой новацией второго пакета мер по поддержке экономики является переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой помощи.

Правительство уже приняло два пакета поддержки экономики на общую сумму 2,1 трлн рублей, сообщала пресс-служба Кабинета министров.

Решетников в конце апреля говорил, что в настоящее время правительство готовит третий и четвертый пакеты господдержки. На тот момент рассчитываемый Министерством экономического развития показатель экономической активности в России снизился на 33% по сравнению с уровнем до объявления нерабочих дней из-за распространения коронавируса, докладывал министр на видеосовещании с участием Путина.

Глава МЭР заявил о подготовке правительством новых пакетов поддержки экономики Выход из кризиса не будет быстрым, восстановление экономики будет поэтапным, полагает Максим Решетников.

Четверка крупнейших российских бизнес-объединений, включая РСПП, Торгово-промышленную палату, «Деловую России» и «Опору России», направляли в правительство свои совместные предложения по мерам поддержки экономики и населения. В последнем обращении к премьер-министру они настаивали на необходимости распространить полугодовые отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия, а для компаний, чья выручка упала более чем на 50% за месяц, ввести налоговые каникулы. Программа зарплатных кредитов под 0%, с их точки зрения, должна быть распространена на все компании. Для поддержки населения и стимулирования спроса в экономике бизнес-ассоциации предложили ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья ежемесячная зарплата не превышает пять МРОТ (МРОТ в 2020 году равен 12,13 тыс. рублей, то есть речь идет об освобождении от НДФЛ зарплат на уровне 60,6 тыс. рублей).

Партия «Единая Россия» в своих предложениях по дополнительным антикризисным мерам выступила за введение механизма предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году налогов предприятиям из пострадавших отраслей, за обнуление ставок страховых взносов на шесть месяцев и установление их на уровне не более 15% до конца года, а также за освобождение пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России. Единороссы также предложили ввести налоговые каникулы по НДС и НДФЛ для всех предприятий из отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.



Ряд крупнейших российских экономистов призвали российские власти организовать прямые незаявительные выплаты россиянам по модели временного «безусловного дохода». Однако идея не была поддержана правительством. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — пояснил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

