Количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг за период с 30 апреля по 6 мая, составило 4,5 тыс., уменьшившись на 53,4% по сравнению с 23—29 апреля. Такие данные приводятся в очередном выпуске еженедельного аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

В разрезе проблем самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций пока остается проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование), констатируют в ЦБ.



«Вместе с тем отмечается снижение удельного веса данной проблемы (с 39,1% в предыдущем периоде до 35,8% в рассматриваемом периоде). Жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских кредитов в связи с пандемией коронавируса», — отмечается в обзоре.