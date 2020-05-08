Агентство по страхованию вкладов в апреле осуществило страховые выплаты в адрес 1,4 тыс. вкладчиков рухнувших банков на общую сумму 186,4 млн рублей, включая выплаты 44 малым предприятиям на 10,8 млн. Такие данные приводятся в релизе АСВ.

В общей сложности в 2020 году страховые случаи наступили в отношении трех банков — участников системы страхования вкладов, напоминают в агентстве. В апреле новых страховых случаев не произошло.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, перед 25,7 тыс. вкладчиков составил 11,6 млрд рублей, в том числе страховку на 205,9 млн рублей должны получить 1,3 тыс. малых предприятий.

По состоянию на 4 мая по страховым случаям текущего года возмещение получили 18,3 тыс. вкладчиков на общую сумму 11,3 млрд рублей, что составляет 97,4% от страховой ответственности АСВ по этим банкам.



За первые четыре месяца 2020 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения 9,2 тыс. вкладчиков 162 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 2,1 млрд рублей.

