Темпы инфляции в России в мае этого года могут составить 0,4—0,6% в месячном и 3,2—3,4% в годовом выражении. Такой прогноз приводится в материале Минэкономразвития «Картина инфляции. Май 2020 года» .

В апреле 2020 года инфляция составила 0,8% в месячном выражении после 0,6% в марте, а с исключением сезонного фактора — 0,7% (0,5% в марте), указывают в МЭР. В годовом выражении потребительские цены выросли на 3,09% (2,54% в марте).

Росстат: инфляция в апреле составила 0,8% В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию.

По оценке Минэкономразвития, рост темпов инфляции был связан преимущественно со скачком валютного курса в марте. «В настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращение повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано в марте. Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию», — полагают в ведомстве.

Так, по данным еженедельного наблюдения за ценами, уже на последней неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе стабилизировались на уровне 0,1%. «В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4—0,6% месяц к месяцу, годовая инфляция оценивается в диапазоне 3,2—3,4%», — говорится в обзоре.



В условиях действия карантинных мер на инфляцию оказывали влияние ограничения как со стороны спроса (режим самоизоляции населения), так и со стороны предложения (приостановка производства ряда товаров, не относящихся к продукции первой необходимости, и работы организаций сферы потребительских услуг). При этом сезонные факторы и повышенный спрос на отдельные товары обусловили ускорение продовольственной инфляции в апреле, в то время как рост цен на непродовольственные товары и нерегулируемые услуги оставался сдержанным.