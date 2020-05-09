Выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая — начале июня. Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <...> в зависимости от субъекта, от ситуации <...> — это либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал он.



Комментируя прогнозы по снижению темпов роста числа зараженных, Чернышенко отметил, что достичь единичных заражений РФ сможет «где-нибудь ближе к концу лета».

При этом вице-премьер напомнил, что снятие ограничительных мер зависит от того, насколько граждане нацелены на соблюдение режима самоизоляции. «Сейчас высшая оценка, когда все соблюдают режим самоизоляции, — это 5, вот сейчас оценка интегральная по стране — 2, то есть у нас «двойка» пока по соблюдению», — добавил Чернышенко.