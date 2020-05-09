Правительство направит в свой резерв 32,7 млрд рублей бюджетных средств, не израсходованных в 2019 году. Соответствующее распоряжение за подписью исполняющего обязанности председателя правительства Андрея Белоусова опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Минфину России внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 32 млрд 691 млн 487,3 тыс. рублей за счет не использованных в 2019 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года», — говорится в документе.

В распоряжении уточняется источник части этих средств. Так, речь идет о 116 849,4 тыс. рублей, не использованных по программе создания в регионах дополнительных мест в яслях. Кроме того, в прошлом году регионы не израсходовали еще 24,54 млрд рублей иных субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

При этом в документе не указан источник оставшихся чуть более 8 млрд рублей.