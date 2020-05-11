Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов. Это подчеркнул президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого размещен на сайте «Вести.ру» .

Говоря о времени, когда он впервые стал президентом, Путин отметил, что тогда нужно было прежде всего предпринять шаги для становления макроэкономической ситуации, «потому что невозможно было ничего делать, невозможно было развиваться при государственном долге, который зашкалил». Глава государства отметил, что РФ тогда даже не могла своевременно выплачивать проценты по долгам, которые были набраны за 1990-е годы, а инфляция в стране «измерялась десятками процентов».

«У государства не было ресурсов, в долгах были все, как в шелках. Мы не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объем государственных резервов», — подчеркнул президент.

Как отмечается на сайте «Вести.ру», это интервью Путин дал программе в ноябре 2019 года.